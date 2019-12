Polícia Civil localiza carro que atropelou ciclista na noite de Natal

Na tarde de ontem (26), o setor de investigação da Polícia Civil localizou e apreendeu o Fusca azul que atropelou um ciclista na noite de Natal.

O trabalho foi coordenado pelo Delegado Regional e responsável pela DPPA de Alegrete, Valeriano Neto.

De acordo com o policial, a apreensão foi resultado do trabalho de investigação. Ele explicou que o carro estava na casa do irmão do suspeito, no bairro Assumpção.

O Fusca estava coberto por uma lona. Depois de ter sido identicado, foi recolhido ao depósito do Detran. A vítima de 50 anos já prestou depoimento e foi encaminhada para AECD.

O condutor pode ser responsabilizado por lesão corporal com detenção de seis meses a dois anos e proibição de dirigir.

O ciclista está com os braços e pernas com escoriações e enfaixadas.

O atropelamento

Na noite de Natal, por volta das 20h15min, o ciclista e o motorista do Fusca trafegavam no mesmo sentido na Avenida Eurípedes Brasil Milano. No cruzamento com a rua Brigadeiro de Olivério, o condutor teria feito a conversão à direita, já com o veículo desgovernado e atingiu o ciclista.

O homem não parou e arrastou por cerca de 40 metros a vítima que gritava para que ele parasse. Somente depois desse trajeto o motorista parou e na sequência fugiu do local sem prestar socorro ao ciclista que ficou gritando de dor.

Ele foi socorrido e encaminhado à Santa Casa pelo SAMU. A Brigada Militar atendeu a ocorrência.

Na primeira matéria feita pelo PAT a informação foi de que o ciclista teria sido arrastado por 10metros, mas no decorrer da investigação foi verificado que o trajeto foi mais longo, 40 metros.

Flaviane Antolini Favero