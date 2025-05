Nutri Mais: o novo sabor da praticidade e saúde em Alegrete

Com sede própria localizada na Avenida Eurípides Brasil Milano, 3050, no Bairro Cidade Alta, o novo empreendimento foi apresentado ao público em um evento especial que reuniu familiares, amigos, lideranças locais, clientes e parceiros. Os convidados puderam degustar alguns dos pratos que integram o cardápio da casa.

A Nutri Mais é fruto do espírito empreendedor de Liziane Estivalet Duarte que, com o apoio do esposo Jaime Duarte, idealizou o projeto com o objetivo de atender à crescente demanda por refeições saudáveis, práticas e saborosas. Atenta às tendências das grandes cidades, Liziane apostou em um modelo que combina conveniência e nutrição, oferecendo opções para todos os públicos — especialmente jovens e pessoas com restrições alimentares.

“A proposta é somar na rotina dos alegretenses, proporcionando refeições equilibradas, práticas e com muito sabor”, destacou a empresária.

Com um cardápio elaborado sob a supervisão da nutricionista Liza Machado, a empresa oferece refeições preparadas com ingredientes selecionados e seguindo rigorosos padrões de qualidade. Seja nas marmitas quentes ou nos congelados, sempre preza por uma alimentação natural, nutritiva e acessível.

Nos próximos dias, mais novidades serão lançadas na linha de congelados. A Nutri Mais também oferece vendas por atacado para revenda em todo o município. Comerciantes interessados podem entrar em contato com a empresa.

A Nutri Mais nasce da experiência e tradição da família Estivalet, que iniciou sua trajetória no ramo alimentício em 2014, com a Mais Sabor Viandas – referência local em marmitex e viandas. A empresa segue em funcionamento, mantendo a confiança dos clientes e o compromisso com a qualidade.

Conheça a Nutri Mais – a escolha certa para quem busca saúde, sabor e praticidade!

📞 Informações e pedidos: (55) 9 9929-7966

📲 Instagram: @nutrimais

📍 Endereço: Avenida Eurípides Brasil Milano, 3050 – Bairro Cidade Alta

Por Aline Menezes