Nutricionista alerta quanto aos cuidados para evitar gordura no fígado

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A nutricionista alegretense, Luciele Araújo, diz que realmente essa gordura é preocupante porque afeta toda a saúde do organismo.

Ela diz que o fígado é o órgão que filtra todo o sangue, e existem três graus de gordura: graus, 1, 2 e 3 e dependendo do estágio acaba comprometendo a saúde das pessoas. A nutri diz que o tratamento é a dietoterapia, ou seja diminuir a ingesta de produtos industrializados( com gordura hidrogenada), frituras, carnes vermelhas e uso de remédios contínuos. Neste ponto é possível mudar a dieta comendo mais vegetais verduras, carnes brancas e ingerindo até chás como de cavalinha que ajudam a limpar o fígado.

Professor Adir Lira, figura marcante na educação, morre aos 61 anos

O que é gordura no fígado?

O fígado é o segundo maior órgão (e maior glândula) do nosso corpo, localizado no lado direito do abdome. Tem papel fundamental na digestão de nutrientes, produção de substâncias e eliminação daquelas indesejadas.

Dentre algumas funções do fígado, estão:

ecretar bile, auxiliando na digestão de lipídios (gorduras).



Armazenar glicose na forma de glicogênio, ajudando no equilíbrio energético do organismo.



Produzir proteínas que participam da coagulação do sangue.



Desintoxicar o organismo, transformando hormônios ou medicamentos em substâncias que podem ser eliminadas pelos rins ou pela bile.



Sintetizar colesterol, que depois é excretado pela bile.



Transformar amônia em ureia.

Sintomas ou sinais de gordura no fígado

A esteatose hepática dificilmente apresenta sintomas nas fases mais leves, o que gera certa preocupação — pois sintomas são alertas do nosso corpo quando algo não vai muito bem. Os sintomas da esteatose hepática costumam aparecer quando a condição avançou. Alguns sintomas incluem:

Dor e/ou desconforto no abdômen

Sensação de fraqueza

Perda de apetite

Enxaqueca

Relativo inchaço no abdômen (barriga inchada)

Icterícia (quando mais grave)