Em mais um Saudade do Alegrete, vamos contar a história do alegretense Marcos Torres.

Natural do Baita Chão na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul é casado com a também fronteiriça Neu Casceres Torres.

Nos meados de 1997 começou a produzir eventos gauchescos em Alegrete com a Tchê Produções Shows e Eventos em sociedade com Paulo Fanti, na época radialista da rádio Minuano FM.

Tradicionalista há mais de 40 anos, frequentou o CTG Farroupilha por 12 anos entre invernada artística e o Departamento Jovem.

Dentre eles, o lançamento de artistas de grupos consagrados que surgiam em suas carreiras solo, como João Luiz Corrêa e Walther Morais.

A Gineteada também fez parte de sua vida durante muito tempo. Montou em cavalos “aporreados” em vários rodeios Rio Grande afora, representando o CTG Farroupilha.

Neuzeli e Marcos Torres em um dos eventos da produtora

Nascido e criado no Parové, subdistrito do Alegrete, sempre esteve envolvido com a lida campeira ajudando os pais na criação de gado, alambrando quando fosse necessário, enfim cursando a verdadeira “faculdade do campo”, a qual conhece na prática e não só na teoria.

“Com o passar do tempo, fui para a Capital do Estado, onde cursei a Faculdade de Veterinária. Durante um tempo, sem querer, me afastei das minhas raízes campeiras mesmo morando em Porto Alegre.

A minha ânsia por conhecimento e pela história da Pampa me fez questionar o porquê não unir uma cultura e tradição tão similar”- falou.

Da esquerda para direita: Minha esposa: Neuzeli Torres, eu ( Marcos Torres) e Neusa Cleci (Matriarca da Pampa sem Fronteira)





Foi então que criou despretensiosamente, em parceria com o seu irmão Felipe Torres, o Grupo Pampa Sem Fronteira na rede social Facebook.

Grupo esse que tornou-se em 7 anos de existência, a maior plataforma de divulgação do tradicionalismo, folclore e cultura do Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina.

“Sou produtor de eventos desde 1995, fui empresário do saudoso Volmir Martins e do Machado & Marcelo do Tchê.

Sou CEO da Pampa sem Fronteira Produções desde 2014.

Marcos Torres



Hoje a produtora é conhecida por ser uma das melhores produtoras de eventos do Sul do país por realizar grandes eventos e trabalhar com os principais nomes da música nativista e fandangueira do Rio Grande do Sul. ” – destaca.

Hoje a Pampa sem Fronteira Produções está localizada no Vale dos Sinos em Novo Hamburgo/RS. Nas redes sociais tem seis plataformas digitais com o total de mais de 600.000 seguidores.

