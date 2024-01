O BBB nunca foi tão autenticamente gaúcho como nesta edição

Diferentemente de participantes anteriores do estado, ele tem mostrado um genuíno interesse em representar a tradição local. Participando de provas, como a do anjo, ele não hesitou em tomar chimarrão e demonstrar conhecimento sobre pratos típicos, como o churrasco.

Dentro da casa, Matteus também compartilhou informações sobre elementos culturais gaúchos, como a boina, a bota, a bombacha e o poncho. Essa abordagem, até então inédita no programa de maior audiência da TV brasileira, tem despertado a atenção do público de todo o país para o Rio Grande do Sul e suas tradições.

A participação dele não se restringe apenas a um enfoque institucional, como o Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG). Pelo contrário, ele valoriza e representa uma cultura que vai além das fronteiras estaduais, abrangendo toda a região do Prata. Sua atitude destaca uma conexão com as influências culturais da sua região.Além de mencionar as vestimentas típicas, ele incorpora ativamente a cultura gaúcha, inclusive compartilhando momentos de chimarrão com seus colegas de confinamento.

A participação de Matteus tem gerado mobilização não apenas em Alegrete, sua cidade natal, mas também em outros Municípios e Estados. A atriz Débora Secco, por exemplo, expressou seu apoio ao participante no Twitter durante a prova do líder, em que ele teve o seu reinado.