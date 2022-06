Pai e filho se agridem com facão por causa de latido do cachorro

No último domingo(19), agressão entre pai e filho terminou na Delegacia de Polícia.

A ocorrência foi no bairro Nova Brasília. De acordo com os policiais militares, a guarnição foi acionada através do 190. No endereço, foi constatado que o filho estava com um ferimento na mão, ele disse que ao se defender do pai, que estava com um facão, cortou a mão.

O relato dos fatos foi de que o homem chegou em casa e o cachorro estava latindo muito, ao falar com o filho, dono do animal, eles se desentenderam e inciaram as agressões que foram mútuas até o pai pegar o facão.

O homem disse que usou a arma branca(facão), pois o filho teria o ameaçado de morte e também citou que iria mandar matá-lo, já o jovem comentou que apenas se defendeu do pai.

Ao encerrar a ocorrência, ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Alegrete onde o filho falou aos policiais que pretende sair da cidade, ir residir em Canoas, portanto, nem pai ou filho solicitaram representação criminal.