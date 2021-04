O caos estrutural do Presídio é minimizado com grandes melhorias para os agentes e apenados

Compartilhe















Mesmo em meio à pandemia, os trabalhos realizados no Presídio Estadual de Alegrete não pararam. Os resultados de mais dois projetos elaborados pela administração do PEAL são perceptíveis e a conclusão ocorreu há poucos dias.

A reportagem do Alegrete Tudo esteve no PEAL e conversou com a o administrador, Cleir Pies, que ressaltou a gratidão pela parceria e trabalho integrado. Desta forma, conseguiu eliminar alguns problemas graves, como os caso de detentos com tuberculose. Atualmente, nenhum apenado tem sintomas, suspeita ou está em tratamento, todos estão curados. “Através da Secretaria de saúde do Município que sempre é parceira e da pneumologista Dra Simone Estivalet e de uma das integrantes do CEMA, Fernanda, que sempre trabalharam de forma incansável, chegamos a esse resultado.”Quando assumi o Presídio, havia 17 casos ativos de tuberculose” – completou.

Já em relação aos dois projetos, o primeiro é a construção da nova rede de esgoto, reforma da quadra e do pátio, além desse, o segundo relacionado à reforma em sua totalidade da cozinha geral. Todos os investimentos foram através das verbas do fundo de penas alternativas.

O administrador destacou que essas melhorias vêm ao encontro de um esforço pessoal que ele sempre buscou que é tornar o cumprimento da pena mais humanizada e com o mínimo de condições sanitárias. Para quem acompanhava as notícias relacionadas ao PEAL, de alguns anos atrás, às reportagens, geralmente, quase em suas totalidades demonstravam imagens negativas com tentativas de fuga, tumultos, brigas, fugas, entre outros.

Uma realidade muito distante desses últimos tempos com a administração do atual gestor da Casa Prisional. As benfeitorias e o trabalho em conjunto com o Judiciário, Secretaria de Saúde do Município, Ministério Público, Defensoria Pública e demais integrantes da equipe da Casa Prisional se refletem na forma comportamental dos presos, pois há mais de dois anos não há fugas ou óbitos por doenças.

Já a reforma na cozinha, contemplou todo espaço, o que gerou uma melhoria significativa na confecção e qualidade dos alimentos. Todos os apenados, atualmente, têm suas refeições de forma individual e cada um com seus talheres, isto no café, almoço e janta. Essa melhoria está covergente à saúde pública que sempre foi muito destacada pelo administrador, Cleir Pies. “É um controle de todas as medidas que vão favorecer a imunidade dos apenados. Pois se todos estão vivendo em condições no mínimo dignas, dentro da realidade em que se encontram, o resultado se vê no número zerado de detentos com tuberculose e, sem Covid, neste momento. Sem proliferação de doenças e também oferece que todos tenham condições sanitárias e de saúde para que possam cumprir suas penas. Pois essas mudanças representaram a extinção de uma infestação de ratos e baratas”- conclui.

E, para finalizar, a implementação do sistema de videomonitoramento. São 13 câmeras novas em HD. Essa aquisição é uma forma de auxiliar na preocupação com o controle e na segurança do interior e exterior da área central do PEAL.

As atividades prisionais não podem ser suspensas. Imprescindível, portanto, o equilíbrio entre a manutenção da operação do sistema prisional e a segurança e saúde dos agentes penitenciários, visitantes e dos próprios presos. O PEAL desenvolveu medidas rígidas para evitar a contaminação e a proliferação do Coronavírus na cadeia.

Um diferencial do administrador, que assumiu em maio de 2019, é a sua posição pessoal em que sempre pensou que tudo é uma sequência do trabalho realizado e tem muito do envolvimento dos colegas. “Não tem como ter uma ressocialização adequada, como deveria ser, mas trabalhamos para que a estrutura laboral dos agentes seja a melhor possível, assim como, dos apenados. Acredito que não é apenas cumprir a pena, é preciso um trabalho social”- acrescenta.

Cledir pontua que o trabalho em conjunto em se preocupar com a execução penal, em especial ao Dr Juiz Rafael Borba, Ministério Público, através da Promotora Daniela Fistarol, Defensoria Pública e advogados(OAB) que realizam ações conjuntas, hoje, todas as execuções estão em dia. Além do avanço que foi o monitoramento eletrônico no Município, o primeiro da região a implementar esse sistema. Atualmente, em torno de 90 apenados são monitorados 24h pela tornozeleira eletrônica, destes, cerca de 30 trabalham através do PAC com a Prefeitura Municipal.

“Todo esse esforço, em conjunto, já citado contribuiu para que, mesmo em tempos difíceis com a pandemia, nenhuma trabalho fosse prejudicado, inclusive as obras. Desta forma, em meu nome(como gestor da cadeia) e dos demais policiais penais fica nossa gratidão pelo afinco de todos os órgãos, Polícia Civil, Brigada Militar, Judiciário, Ministério Público, Secretaria de Saúde, Prefeitura, entre outros, assim como à sociedade que nos apóia e vê a nossa preocupação para mantermos a segurança da população carcerária e da comunidade”.