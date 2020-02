O carnaval do bloco “Unidos do Arroz” não para o trabalho em pleno Carnaval em Alegrete

Os produtores de arroz de Alegrete são uma das classes de trabalhadores que não param neste carnaval em Alegrete. A maioria está em plena época de colheita. Nas lavouras eles brincam e dizem que o bloco Unidos do Arroz não para com o barulho das colheitadeiras.

Esta realidade acontece em várias lavouras do interior do Município. Na Agropecuária Cassol, entre a Harmonia e Ibirocaí , assim como no Marino Pinto, na Arrozeira Batistella e em outros locais do interior o trabalho é contínuo.

São lindas imagens de produção e trabalho. Aqui na Fazenda São Manoel no Guassu Boi.

Com a colheita em andamento ninguém pode parar, porque o arroz está pronto para sair da lavoura. São colheitadeiras, reboques e caminhões circulando pelas lavouras e estradas do nosso interior.

Esse setor emprega um grande número de pessoas e em vários locais se formam granjas de familiares de trabalhadores que fazem desta rotina, desde o amanhecer, um forte ramo de trabalho da economia de Alegrete.

Vera Soares Pedroso.