O difícil adeus ao pequeno Nicolas

Neste domingo (11), Nicolas Menezes Alves, de apenas quatro anos, não resistiu às complicações de problemas de saúde e faleceu na Santa Casa de Alegrete. Sua breve passagem por esta vida foi marcada por uma história de superação e amor incondicional, que emocionou e inspirou todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo.

O PAT que acompanhou essa trajetória desde o início, conversou com a avó, Roberta Menezes, que já havia destacado a emocionante luta de sua filha, Suiane, e do neto. Em 2018, a jovem, então com 16 anos, engravidou de Nicolas, uma gestação não planejada, mas recebida com amor e apoio. Apesar dos desafios, a família enfrentou com coragem e determinação o diagnóstico de hidrocefalia de Nicolas, o que exigiu acompanhamento médico em Porto Alegre desde o início.

“Minha filha sempre foi uma guerreira, nunca perdemos a fé. Ouvimos muitas vezes que seria um milagre ele nascer e sobreviver, mas nosso menino mostrou uma força extraordinária desde o começo”, compartilhou a avó.

Nicolas enfrentou cirurgias, implementação de válvulas e inúmeras adversidades ao longo de sua jornada, sempre cercado de amor e cuidados. O apoio da comunidade e a dedicação dos profissionais de saúde foram fundamentais para cada dia vivido ao lado da família.

Desde dezembro do ano passado, ele estava hospitalizado, lutando contra complicações que, infelizmente, se acentuaram e ele não resistiu. Seu legado de bravura e amor perdurará para sempre nos corações daqueles que o amam. Ele também é neto de Mariza Alves, que é uma pessoa muito conhecida na cidade por suas campanhas beneficentes.

As últimas homenagens a Nicolas estão sendo prestadas na Funerária Angelos, na Avenida Dr. Lauro Dorneles. O sepultamento está marcado para as 17h de hoje.