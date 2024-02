Memórias de um balcão: Antenor de Almeida, do Bar Tamandaré, morre aos 88 anos

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Antenor, conhecido como uma figura marcante no bairro Vila Nova, esteve à frente do Bar Tamandaré por muitas décadas. Seu legado continua vivo por meio de seu filho Carlos Alberto Martins de Almeida, sendo a terceira geração. Antenor assumiu o negócio após o falecimento de seu pai, Adercelino Martins de Almeida que foi o fundador.

“Meu avô fundou o Bar Tamandaré no bairro Vila Nova. Ele saiu do interior, Caverá, e veio para a cidade quando meu pai, Antenor, tinha 15 anos. Desde então, sempre ajudou aqui no bar. Aí, meu avô faleceu e ele deu continuidade, hoje estou eu, a terceira geração aqui”, destacou Carlos.

Saudade de Alegrete| Há mais de 20 anos desgarrada do pago, alegretense não se desapega das raízes

Além de sua paixão pelo estabelecimento, Antenor era um fervoroso torcedor do Grêmio e apreciador da música gaúcha, traços que enriqueciam sua personalidade e o aproximavam ainda mais de sua comunidade. Com três netos e quatro bisnetos, ele deixou um legado de amor e dedicação à família.

A esposa Elida, aos oitenta e nove anos, permanece como um pilar de força para a família, mantendo viva a memória e o amor compartilhados ao longo dos anos.