O exemplo do trabalho de duas mulheres que cuidam lavouras em Alegrete

Em se tratando de mulheres, a atividade se reveste de ainda mais importância. Assim é rotina da dupla Elaine e Milene Londero – mãe e filha que são encarregadas de carpir lavouras de milho, batata e outros legumes. A família tem propriedade no Mariano Pinto e vive da atividade agrícola. Eles plantam vários tipos de legumes, sendo a produção de pepinos considerável e serve para fazer conserva.

Gringa como é conhecida, de origem do interior de São Pedro do Sul, comenta que se quiserem ter produção precisam baixar a cabeça e trabalhar. Logos depois de acordar, por voltas 6h 30min., tomam chimarrão e depois se alimentam. Daí, mãe e filha se preparam para as lidas, às vezes, com blusa de manga e chapéu para se proteger do sol vão para as lavouras e fazem as enxadas trabalhar, tirando inços dos canteiros. – Às vezes cansamos um pouco, mas nada que nos desanime, porque gostamos do trabalho e sabemos que produzir alimento é divino e assim continuamos nossa labuta, cita Gringa de 62 anos.

Os alimentos são para o consumo da família e o execedente é para comercializar e ainda o que sobra servem para porcos que, também, cuidam na propriedade. – Tem que gostar e valorizar o trabalho rural, poque estamos há mais de 70km da área urbana e, às vezes, ficamos só nos duas em casa trabalhando, equanto o marido sai para fazer atividades em outros locais.