Moradora do centro é atacada por cães enquanto caminhava na rua Barão do Cerro Largo

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A mudança de rota ocorreu devido à constatação de que não havia estabelecimentos abertos nas imediações da Praça Getúlio Vargas para a compra do item desejado, levando-a até um posto de combustíveis. Contudo, surpreendentemente, o estabelecimento também estava fechado.

A dor de uma criança: filha pede ajuda ao Papai Noel para encontrar mãe desaparecida em Alegrete

Como alternativa, a moradora optou por retornar pela Barão do Cerro Largo, já que sua residência está situada na rua Nossa Senhora do Carmo. Durante o trajeto, inesperadamente, dois cachorros saíram de uma casa com o portão aberto, pintada de amarelo, e avançaram em direção a ela e sua cadelinha.

O incidente ocorreu quando a mulher pegou sua cadelinha, chamada Stella, no colo, presumivelmente para protegê-la de um possível ataque. Foi notado que os cães demonstraram intenção de agressão, direcionando-se à Stella, que, caso não fosse recolhida, poderia ter sido alvo dos animais. Ela relatou que tentou escapar, porém, devido ao número de cães, não obteve êxito e acabou sendo mordida por ambos.

O socorro veio de forma inesperada, quando um carro e uma moto passaram pelo local, assustando os cachorros e permitindo que a moradora conseguisse afastar-se do perigo. Infelizmente, ela não teve a oportunidade de expressar sua gratidão aos desconhecidos que a auxiliaram, pois precisou se afastar rapidamente.

Rafael Salgueiro, de rancheiro no BE às renomadas cozinhas de restaurantes catarinenses

Ao compartilhar sua experiência, a mulher ressaltou a importância da responsabilidade por parte dos donos de animais. Ela mencionou que cuida atentamente de sua cadelinha, a qual não é agressiva, mas tem preferências específicas em relação a crianças. Alegou que, quando necessário, intervém para evitar situações desconfortáveis tanto para a Stella quanto para as crianças.

Este episódio não é um caso isolado, pois, recentemente, uma colega de trabalho dela também foi mordida por um cachorro em sua área de residência. Ambos os incidentes ressaltam a necessidade de conscientização e responsabilidade por parte dos donos de animais, a fim de prevenir situações perigosas e garantir a segurança de todos os envolvidos.