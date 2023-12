Iniciativa privada deverá financiar as obras para o Carnaval de 2024

A quarta-feira de cinzas, marcando o encerramento das festividades carnavalescas e o início da Quaresma para a Igreja Católica, está agendada para o dia 14 de fevereiro de 2024.

À medida que a data se aproxima, os carnavalescos de Alegrete questionam a respeito do Carnaval de rua de 2024, retomado este ano após oito anos de pausa. Obstáculos, como a conclusão dos camarotes na Avenida Inácio Campos de Menezes, a questão da prestação de contas e dívidas da Assercal, geraram desmotivação e descrença. Contudo, na última semana, uma parceria entre a construtora Sotrin e a Assercal impulsionou as expectativas dos carnavalescos.

A equipe do Alegrete Tudo – PAT conversou com o 1° secretário da entidade para obter informações concretas. De acordo com Wado Mendonça, a parceria com a Construtora Sotrin foi positiva, com a empresa comprometendo-se a viabilizar 80 mil dos 280 mil reais necessários para concluir as obras inacabadas de dois módulos dos três na Avenida.

Wado Mendonça, que atua como secretário e tesoureiro da Assercal, considera essa parceria um acerto da entidade. No momento, o valor total da obra é de duzentos e oitenta mil reais, com a Sotrin contribuindo com oitenta mil, além de outras duas empresas confirmarem cinquenta mil cada. As negociações com mais duas empresas estão em andamento. A Assercal ainda não pode divulgar os nomes dos possíveis parceiros.

Segundo Wado Mendonça, a obra consiste em três módulos de camarotes, inicialmente previstos para dois, cada um com trinta e sete camarotes. A previsão é iniciar a obra em 3 de janeiro de 2024, com conclusão até 10 de março. Quanto aos rumores de impedimento do Ministério Público, Mendonça afirma que não há restrições, e a obra está autorizada após o acordo com a Sotrin, comunicado ao prefeito.

Em relação à data do Carnaval fora de época no Baita Chão, Wado menciona que trabalham com duas possíveis datas, dependendo da disponibilidade da construtora para o encerramento das obras: 15 e 16 de março ou na última semana de março, dias 29 e 30.

O secretário tesoureiro da Assercal e carnavalesco, aborda as dívidas da entidade, informando que procurarão os credores para negociar e resolver pendências. Ele não revela o valor, destacando que não é muito elevado. Sobre as dívidas das demais escolas de samba, menciona apenas a MICA (Mocidade Independente da Cidade Alta), afirmando que não possui dívidas e apresenta saldo positivo. Agora, o foco é trabalhar e reparar os prejuízos das escolas até o momento.

Sobre a verba do carnaval de 2023:

No tocante à organização financeira para o Carnaval de Alegrete em 2023, a Prefeitura repassou um montante significativo de recursos. Um total de 700 mil reais foi disponibilizado em três parcelas, além dessa quantia, ainda liberou mais 352 mil reais à Associação das Entidades Recreativas Culturais e Carnavalescas de Alegrete (Assercal), fortalecendo assim o suporte financeiro necessário para a realização das festividades.

Vale ressaltar que a Assercal, entidade responsável pela organização do Carnaval, também angariou recursos por meio de emendas parlamentares. O Deputado Afonso Motta destinou 150 mil reais e o Deputado Henrique Fontana canalizou uma verba adicional de 100 mil reais.

Na perspectiva inicial do planejamento para a Avenida do Samba, a informação disponível indicava a construção de cinco módulos, cada um composto por um total de 143 camarotes. Essa estrutura teve a sua fase de obra, entretanto, diante de denúncias e constatações de falta de segurança e irregularidades nas estruturas, os camarotes foram interditados, sendo assim, feita a realização do evento por meio de contratação de estruturas metálicas.

