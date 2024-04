O Frio está chegando em Alegrete

Share on Email

Depois de uma sequência de dias de chuva, o frio chegou ao Rio Grande do Sul. Alguns municípios registraram mínimas próximas dos 11°C na última quinta-feira (18) e a previsão é que a massa de ar frio que passa pelo Estado se intensifique nos próximos dias, podendo causar temperaturas baixas, geadas e nevoeiros.

Uma frente fria, associada a um ciclone extratropical que se desloca em direção ao sudeste do país, trouxe a massa de ar polar continental de forte intensidade ao Estado, causando redução significativa da temperatura em algumas regiões. Alegrete, por exemplo, registrou a mínima de 12ºC na última quinta-feira e foi perceptível ao andar pelas ruas, pessoas com um “casaquinho” mais grosso nas primeiras horas da manhã.

Frio em Alegrete

Nesta sexta-feira (19), o padrão se repete. O dia começa com 13ºC e máxima não sobe muito, 22ºC. Não há previsão de chuva para o decorrer do dia, porém, o vento gelado deve ser a marca do dia.