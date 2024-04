Alegrete já projeta um incremento no turismo com ascensão de Matteus Amaral

A 3ª Capital Farroupilha viveu dias de euforia com o alegretense Matteus Amaral na final do BBB 2024. A cidade com pouco mais de 72 mil habitantes abraçou a causa e se mobilizou votando no conterrâneo para ser um dos premiados no programa. Telões, festa e muita música reuniram milhares de pessoa em torno do Centro Cultural.

Desde de sua entrada há três meses no BBB, o município de Alegrete situado na Fronteira Oeste do RS, distante a 491,7 km da capital gaúcha e cerca 150 km da Argentina e Uruguai, tem atraído olhares e atenção de muitos que não conhecem a cidade do Canto Alegretense.

“Não me perguntes onde fica o alegrete/Segue o rumo do teu próprio coração/Cruzarás pela estrada algum ginete/E ouvirás toque de gaita e de violão….”, assim como na música que hoje e considerada um hino, e cantarolada pelo vice-campeão do BBB, a cidade caminha para ampliar o turismo e oferecer as riquezas da nossa cultura para atrair turistas.

Talvez os versos do “Canto Alegretense”, ajudem muito mais do que realmente diz a letra – Pra quem chega de Rosário ao fim da tarde/ Ou quem vem de Uruguaiana de manhã/ Tem o sol como uma brasa que ainda arde/ Mergulhado no Rio Ibirapuitã – certamente a cidade vai investir muito mais na área turística com esse impulso orgânico e inesperado.

“Já temos ideias e um planejamento na área”, revela o secretário de turismo Fernando Lucas. Ele diz que espera a chegada do alegretense e quer conversar com a equipe de Mattheus Amaral, para ver questões contratuais com a Globo. “Precisamos ver até que ponto ele pode vincular sua imagem nos projetos e o que podemos desenvolver no turismo atrelando o nome dele”, explica o secretário.

Para o prefeito Márcio Fonseca do Amaral, tudo isso será um processo natural, pois já há uma procura aumentada por turistas junto às agências de turismo da região. “O que precisa é dar continuidade ao que se vem fazendo, no sentido de capacitar os empreendedores que estão acreditando no nosso potencial. E lógico, precisamos conversar com o Matteus, pois ele vai ter os seus compromissos contratuais e, com certeza, estará sempre promovendo o Alegrete”, destacou Amaral.

Para o vice-presidente do Sindicato da Hotelaria do RS Adão Ramos, a expectativa é que realmente aconteça esse incremento na área de hotelaria. O empresário alegretense afirma que no seu hotel continua o movimento normal e que na cidade o ramo hoteleiro espera a vinda de mais turistas.

A presidente do Sindilojas, Vanessa Machado Poltozi Vargas, projeta um incremento de 300% na venda de artigos gauchescos nas lojas. Inclusive, ela informa que a confecção de boinas acelerou e existe fila de pedidos em espera. Atrelados a isso tudo, a compra de itens das vestes dos gaúchos pode migrar para outros setores. Lojas que não são especializadas já olham com bons olhos a comercialização desses produtos.