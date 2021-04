O futebol varzeano de Alegrete perdeu Cezinha para a Covid

Compartilhe















O atleta Luís César Fonseca Bernardes, atualmente jogava na categoria Sênior Especial do Operário Futebol Clube. Mas em 2019 também atuou no Esporte Clube Honório Lemes.

Conhecido como Cezinha, o alegretense morreu ontem(16), no dia em que completava 50 anos. Ele estava internado na UTI Covid da Santa Casa de Alegrete e foi mais uma vítima do vírus.

O amigo e também atleta, Cleni Viana, disse que Cezinha estava sempre acompanhado do filho e era uma pessoa maravilhosa. “Ele partiu inesperadamente para junto do Pai, grande pessoa de um astral super pra cima, parceiro e bom atleta. Eu tive a felicidade de conviver, com ele, na várzea do nosso Alegrete. Vai com Deus amigo e rogo que Jesus nosso Salvador e Nossa Senhora Mãe e protetora te recebam no Reino da Eternidade. Fiquei triste amigo, mas sei que o Pai tem um lugarzinho pra você e vai consolar tua família”- descreveu.

Eneir Mendonça, vice- presidente do Esporte Clube Honório Lemes, comentou que Cezinha era um ser fantástico, amigo, prestativo, colaborador e com um grande espírito de grupo que é muito importante para uma equipe de futebol. Vai deixar uma grande lacuna no futebol amador de Alegrete.

Por isso pedimos que todos se cuidem, se protejam, respeitem as medidas de prevenção, não queremos perder mais ninguém para a Covid.”- destacou.

Assim como os dois amigos e atletas, Adriano que de longa data o conhecia e também era parceiro no futebol, sintetiza dizendo que o alegretense sempre foi um grande pai e arrimo de família. “Uma pessoa da melhor qualidade, sempre sorrindo, humilde, trabalhador e um baita amigo”- -cita.

Nas redes sociais muitas mensagens e homenagens foram realizadas. De acordo com a Funerária Paraíso, responsável pelo cortejo até o Cemitério Municipal, muitos amigos e familiares o acompanharam para este último adeus. O sepultamento ocorreu na manhã de ontem, por volta das 10h.