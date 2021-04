EMEI Mário Quintana promove drive thru para entrega de atividades pedagógicas

Compartilhe















A infância deve ser um tempo de brincadeira, pois é brincando que as crianças têm suas primeiras lições na vida.

Ser criança é ser feliz, correr, brincar até cansar e ainda pedir bis.

A infância é uma fase tão bela que parte de nós residirá sempre nela.

Na infância tudo é belo, maravilhoso e cheio de alegria.

Dessa forma, a EMEI Mário Quintana proporcionou, no dia 13 de abril, terça-feira, um final de tarde de muita alegria, descontração e satisfação à comunidade escolar.

A equipe gestora, juntamente as professoras, realizou a entrega das atividades pedagógicas às famílias na modalidade drive thru, considerando os protocolos sanitários recomendados para a prevenção à COVID-19.

Houve a participação efetiva da comunidade escolar, onde 90% das famílias compareceram.

Era visível a alegria contagiante das professoras ao realizar a entrega das atividades e, ao mesmo tempo, observar o brilho no olhar e o entusiasmo das crianças vivenciando cada momento proporcionado pela escola.

Neste dia, com certeza, a Avenida Freitas Valle ganhou um brilho e um encantamento maior proporcionando a cada pessoa que por ali passava um universo de emoções, alegria, leveza, surpresa e empatia.

“Agradecemos a comunidade escolar pelo carinho, comprometimento e parceria dedicados à nossa escola”- destacou a direção do Educandário.