Assaltantes roubam homem no calçadão e fogem a pé

Durante a noite do último dia 13, um homem foi vítima de roubo, no calçadão de Alegrete.

A vítima fez o registro na Delegacia e destacou que estava caminhando no calçadão quando, dois indivíduos o abordaram próximo à rua General Sampaio. Um dos homens deu uma gravata e o outro tirou do bolso da vítima a carteira e o celular. Com a agressão, ele caiu no chão e ficou lesionado na cabeça e no braço.

Após o roubo, os dois criminosos correram em direção ao bairro Macedo. A vítima ressaltou que um deles era moreno e careca e o outro de cor branca. O roubo foi por volta das 22h.