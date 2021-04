Homem é ferido, em via pública, com uma coronhada na cabeça

Compartilhe















Homem, de 36 anos, agrediu outro com uma coronhada na cabeça e acabou preso pela Brigada Militar, no final da manhã de ontem(4), em Alegrete.

A situação ocorreu no bairro Progresso, mas a localização do acusado foi no bairro Prado. Segundo ocorrência, a guarnição foi acionada, através do 190, com a denúncia que havia uma pessoa ferida e outra armada. No endereço, os policias fizeram contato com a vítima de 30 anos.

O indivíduo apresentava uma lesão na cabeça e descreveu aos PMs o que havia ocorrido, além de passar as características do acusado. Diante das informações, a guarnição realizou buscas e localizou o homem, em uma moto, nas proximidades de sua residência no bairro Prado. Ao ser abordado para identificação, durante a busca pessoal, foi encontrada em sua cintura uma arma de fogo.

O revólver Taurus, calibre 38, estava municiado dentro de uma meia onde havia mais sete munições, todas intactas. Ele foi preso e levado à UPA, posteriormente à Delegacia de Polícia. Em contato com o delegado de Plantão foi determinado registro de ocorrência simples e o caso será investigado. O acusado vai responder em liberdade devido à interdição, parcial, da Casa Prisional de Alegrete. A arma e as munições foram apreendidas.