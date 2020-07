‘O menino mais forte do mundo!’, diz mãe de bebê com síndrome de Down que venceu a Covid-19

“É o menino mais forte do mundo!”, diz a mãe, Daniela Guedes Bombini, sobre o filho, que resistiu a 13 dias de UTI e teve alta na última quarta-feira (22). Agora, ele passa alguns dias no setor pediátrico de um hospital em Bauru, interior de São Paulo.

Chico tem diversas comorbidades. Com sete meses, ainda dentro da barriga da mãe, ele passou pela primeira cirurgia para desobstruir o canal da bexiga dele.

Quando Chico nasceu, os pais descobriram que ele tinha síndrome de Down, uma condição genética. No segundo dia de vida, ele passou por uma cirurgia na bexiga e depois enfrentou mais cinco operações para corrigir outros problemas de saúde.

Cada recuperação do menino foi registrada pela mãe. E o álbum do super Chico começou com uma foto dele vestido de herói. “Qualquer data especial, a gente fantasia ele pra que ele possa viver num mundo de alegria. A primeira postagem já explodiu de curtida. De uma semana pra outra cresceu 20 mil seguidores”, conta a Daniela.

Hoje já são 700 mil que torceram muito pra recuperação nessa fase difícil de Covid-19.

Fonte: G1