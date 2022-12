O Natal motiva gesto de carinho e reconhecimento entre passageiros, cobradora e motorista de ônibus

Share on Email

A alegretense Luciele Pereira, que reside no bairro Capão do Angico entrou em contato com o PAT para falar sobre uma ação realizada dentro de um dos ônibus da empresa Fronteira D’Oeste.

Luciele ressalta que diariamente é usuária da linha Boa Vista – Capão do Angico e, assim como ela, outras pessoas também realizam o trajeto todos os dias.

Ela pontua que é muito fácil ouvir reclamações e declarações negativas sobre pessoas e o transporte, contudo, salienta que foi unânime entre alguns a decisão de realizarem uma “vakinha”, para que pudessem presentear o motorista e a cobradora da linha.

“Eles ficaram muito emocionados. Gostamos deles, são pessoas muito queridas que fazem muitas vezes nosso dia mais alegre. Mesmo muitas vezes cansados, os usuários terminam o dia bem com a simpatia e educação deles. Dentro do ônibus é só diversão, alegria e risadas”- acrescenta.

Os usuários fizeram homenagem à dupla que acompanha a rotina deles. A gratidão pelo respeito e o bom atendimento dos funcionários da empresa, ao longo do ano, foi traduzida em cestas.