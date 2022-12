Centro Comunitário da Vila Nova necessita de doações para iniciar atividades

O Centro Comunitário da Vila Nova, um projeto idealizado pelo presidente do bairro, Enio Souza, está começando a ganhar mais adesão e também parcerias.

Com o objetivo de desenvolver ações sociais, o local que fica no antigo alojamento dos ferroviários, está sendo usado para desenvolver atividades em prol da comunidade na área da saúde, cultura, meio ambiente, ginástica, para crianças com transtorno do espectro autista, dificuldades cognitivas, idosos, deficientes físicos, jovens e adultos.

Sendo assim, a mais nova integrante do projeto, de forma voluntária, é a educadora Raicha de Oliveira.

Ela cita que por meio da ludicidade, do imaginar, do explorar e brincar, há possibilidade de estimular e desenvolver diferentes habilidades, sejam na área cognitiva , motoras ou sociais.

Tudo isso favorece o desenvolvimento de questões relacionadas à concentração, atenção, linguagem , memória, lateralidade e interação social.

Dessa forma, ela busca no Centro Comunitário, oportunizar o Atendimento Educacional Especializado – AEE, trabalhando diretamente com o público alvo, já citado.

Mas, para desenvolver as atividades será necessário adquirir alguns materiais, entre eles, um computador, um televisor de 32 polegadas, cartolinas, EVAs, TNT, papel Crepom, fita durex, pistola de cola quente, borracha, tinta guache, canetinha, livros infantis, cola quente, tesoura, folha branca, pincéis, lápis, lápis de cor, cola branca, canetão permanente e um tatame de EVA.

Tanto a educadora, quanto Enio, pontuam que as doações podem ser realizadas em qualquer quantidade, além de não ser necessário que a televisão e o computador sejam produtos novos, desde que funcionem, podem ser usados.

Esse é um projeto que visa atender todas aqueles que necessitam de auxílio e, como não tem nenhum cunho político ou outra ação que não seja dependente do trabalho do presidente do bairro, o local está sendo “montado” conforme ele consegue parcerias e doações.

Todas as pessoas que puderem auxiliar, devem entrar em contato com a educadora no número 55 99630-4407.

Enio também convida a todos que desejarem realizar alguma ação voluntária para conhecerem o espaço. A expectativa é conseguir o maior número de doações para que as atividades comecem ainda em janeiro de 2023.