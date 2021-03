O olhar atento da APAE Alegrete em meio à pandemia

Compartilhe















A APAE Alegrete através da Diretoria e seus profissionais e colaboradores, mais do que nunca entendem o momento de verdadeiro caos mundial. Com o olhar voltado para seus alunos, usuários e para a família apaeana destacam a importância do cuidados que podem evitar a proliferação da COVID -19.

Veja:

É preciso aprender como nos defender deste inimigo invisível:

Para o vírus se espalhar, é preciso entrar em contato com uma superfície e ser tocado por nós;

Mesmo sendo transportado em gotículas minúsculas, o vírus pode ser transportado pelo espirro ou pelo movimento da boca através da fala;

O distanciamento social é uma das medidas mais eficazes no combate à COVID-19, pois ele evita qualquer contato entre uma pessoa saudável e uma pessoa infectada assintomática (que apresenta um ou poucos sintomas);

Evitar lugares com grande quantidade de pessoas e sair somente em casos de extrema necessidade;

Higienizar as mãos de forma correta pode reduzir cerca de 20%, doenças respiratórias;

Essas são algumas das dicas importantes para que possamos nos proteger e proteger quem amamos.

A APAE Alegrete aproveita para informar a comunidade que encontra-se com suas atividades suspensas, obedecendo orientações do Governo do Estado/RS, porém, comunica que segue atendendo através do telefone 55 9 9607 4739.

Acompanhe na íntegra o Boletim Informativo

E lembre-se:

A sua colaboração transforma vidas e faz toda a diferença!

Diga sim quando a Apae ligar!

Contate com o número 9 8422 0658, fale com a Carlise ou Marlene e ajude a fazer a diferença.

