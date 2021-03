O Planejamento Estratégico da Prefeitura será a consolidação de um novo modelo de gestão, afirma Jesse Trindade

Compartilhe















A Prefeitura de Alegrete, em parceria com o Sebrae-RS realizou mais uma etapa do planejamento estratégico durante a sexta-feira (26), no Centro Administrativo Municipal. Os secretários municipais desenharam um balanço da gestão até agora e apresentaram, a pedido do prefeito Márcio Amaral e do vice-prefeito Jesse Trindade, metas para o planejamento estratégico a ser implementado nos próximos meses. “Buscamos aqui traçar os desafios da cidade, que são grandes. A gente vem enfrentando desafios, como sempre enfrentamos, em todos os setores. Mas temos um planejamento muito claro para os 100 primeiros dias de governo, e estamos acompanhando como está andando esse trabalho, dentre os quais criar o planejamento estratégico para o município. Buscamos definir os próximos meses com metas, aonde queremos chegar”, afirma Amaral.

Segundo o prefeito, as metas apresentadas também se referem a compromissos firmados na campanha eleitoral. Mas ele garante que novos objetivos serão deliberados nos próximos meses:

“No decorrer do planejamento estratégico, podemos e queremos ir além dos compromissos de campanha. É um processo de discussão com a sociedade”, enfatiza.

O vice-prefeito Jesse Trindade sinaliza que a grande inovação deste plano é a transversalidade de suas atividades, permitindo a interação entre as secretarias e demais órgãos em uma otimização dos esforços e maior eficiência nos gastos públicos. “O planejamento estratégico será uma conquista do município, um modelo de gestão transparente e direcionado para o desenvolvimento sustentável e o bem-estar da população. Representa a consolidação de um novo modelo de gestão. A efetividade de sua execução, nesta gestão, terá, na liderança e participação direta do prefeito e toda sua equipe, a certeza de ser um compromisso público a ser concretizado com seriedade e competência. Vamos trabalhar intensamente para construir, durante os próximos anos, o Alegrete do futuro, uma cidade cada dia melhor para se viver”, pondera o vice-prefeito.

