O poder da macela

Os chás em geral, quando consumidos de forma correta, colaboram com a saúde dos seres-humanos. O chá, que antes era consumido como medicamento, passou a fazer parte da rotina de várias pessoas, muitas até substituem pelo café.

“No mundo existem cerca de mais de 3.000 variedades disponíveis, algumas puramente medicinais, outras deliciosamente agradáveis ao paladar. O chá preto é responsável por 75% do chá consumido no mundo e o chá verde, por 22%”, fala a nutricionista Estela Reginatto.

A macela ou marcela (Achyrocline satureioides) é uma planta de nativa da América do Sul. É muito comum no Brasil, no Uruguai e na Argentina. É usada como aromatizante natural e possui diversas propriedades medicinais, porém algumas são pouco exploradas.

Vanessa Pittol, profissional da linha de produtos naturais, estudou a planta marcela no programa de pós-graduação em Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Motivada pelo uso popular da planta para problemas gastrointestinais, decidiu pesquisar outras atividades farmacológicas para a mesma. O grupo de bolsistas de doutorado de Pittol descobriu o efeito hipoglicemiante, que ajuda a diminuir a quantidade de açúcar no sangue.

Em uma reportagem do Jornal do Almoço, a farmacêutica Maria de Lourdes Falcão ressalta os benefícios da planta, entre eles: o poder anti-inflamatório, antiespasmódico, antidiarreico e digestivo. Além disso, sabe-se que a planta possui diversas propriedades como calmante, ação antiviral, antisséptica, antialérgica, adstringente, tônica e expectorante.

Alguns nutricionistas também recomendam o consumo de até três xícaras (150 ml) por dia do chá de marcela, devido à colaboração com a diminuição da dor muscular, cólicas menstruais e dores articulares. Confira a receita:

RECEITA:

1 XÍCARA DE ÁGUA (150 ML)

½ COLHER DE SOPA (1,5 GRAMAS). COLOCAR A ÁGUA PARA FERVER E ADICIONAR A MARCELA, APAGAR O FOGO E DEIXAR EM INFUSÃO POR 20 MINUTOS. .

Por: Geovanna Valério Lipa