O poder das palavras

As palavras são importantes em todas as áreas da nossa vida, inclusive quando se trata de relações. Elas são capazes de motivar, emocionar, aproximar, decepcionar, magoar e afastar qualquer ser humano, inclusive quem as fala.

As palavras expressam as emoções e, por isso, devem ser ditas com cuidado. Assim como podemos levantar uma pessoa com simples palavras, as mesmas podem ser usadas para derrubar. O equilíbrio e amadurecimento emocional contribuem com o uso adequado das palavras e com o tom que as falamos, evitando problemas e confusões desnecessárias.

Os pensamentos tanto positivos quanto negativos têm a capacidade de influenciar a nossa vida. Louise Hay, autora americana do livro Ame-se e Cure sua Vida, afirma que o poder da mente é capaz de transformar o cotidiano das pessoas. Então, se os pensamentos influenciam na rota profissional, amorosa, pessoal e financeira, o que farão as palavras? Elas têm o dobro de poder e influência sobre o cotidiano e a vida de qualquer um. Confira abaixo algumas práticas para tornar as palavras suas aliadas para melhorar a sua vida:

CRIE UM FUTURO POSITIVO

Quando pensamos ou imaginamos, emitimos uma descarga elétrica que gera um campo eletromagnético capaz de atrair o que estamos querendo, ou seja, se pensarmos de forma positiva, atrairemos coisas boas. Se você quer ser uma pessoa financeiramente estável, não pode ficar pensando em dívidas a maior parte do tempo, pois vai acabar atraindo essa energia para si.

MUDE OS SENTIMENTOS

Se você está sentindo algo ruim, prontamente pense em coisas boas, que trazem felicidade e conforto. Um método indicado pelos especialistas é a escrita, escrever coisas boas todos os dias ajuda manter a positividade e atrair coisas boas.

MENTE LIVRE

Deixe as suas frustações e experiências negativas para trás, desconstrua o pensamento negativo geral de que tudo é assim e não vai dar certo. Para criar pensamentos positivos é preciso colocar fora os pensamentos torturantes, negativos, que só trazem coisas ruins.

PERDOE

Perdoe os outros e você mesmo. O rancor e a raiva são sentimentos que envenenam a alma e a vida, tudo que você deseja quando está passando por esses momentos, volta em maior quantidade para você.

ACEITAÇÃO

Aceitar o seu corpo, o seu jeito e as suas peculiaridades vão facilitar todo o processo na busca de seus sonhos, ao se aceitar, a insegurança e o medo vão embora, dando espaço a autoconfiança e a autoaprovação.

VIVA O PRESENTE

O poder está no hoje! Viver no passado não trará nada de volta e viver pensando no futuro não encurtará o processo, então pense no hoje, o que você está vivendo e fazendo. A vida é o que acontece enquanto se está fazendo planos!

Geovanna Valério Lipa