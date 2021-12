O que a população mais buscou esse ano no Google está relacionado ao Brasil

A empresa Google foi fundada em 1998, mas sua oferta pública inicial só aconteceu em 2004. Desde o início, a missão declarada da empresa foi “organizar a informação mundial e torná-la universalmente acessível e útil”.

Atualmente, está sediada em Mountain View, Condado de Santa Clara no estado da Califórnia. O Google é executado através de mais de um milhão de servidores em data centers ao redor do mundo e processa mais de cinco bilhões de solicitações de pesquisa e vinte petabytes de dados gerados por usuários todos os dias. É um número astronômico de solicitações de pesquisa.

E, com o final de ano se aproximando, é o momento de fazer uma retrospectiva do que foi mais pesquisado no Google em 2021. Na sequência, mostramos os termos mais buscados na plataforma de acordo com o segmento em que eles se encontram.

Abrimos a lista com o segmento do entretenimento. Os termos mais buscados, em ordem crescente, foram: basquete e futebol, especificamente, a NBA, a Euro 2021 e a Copa América; críquete, esporte que utiliza bola e tacos; e, em primeiro lugar, a rainha da sofrência, Marília Mendonça. Ela nos deixou recentemente vítima de um acidente aéreo e sua morte repercutiu bastante, não só no Brasil, mas no mundo inteiro.

Com relação ao segmento das notícias, os termos mais pesquisados, em ordem crescente, foram: Bitcoin, moeda digital; furações, especificamente, o furacão IDA; e, em primeiro lugar, Afeganistão. No decorrer de 2021, principalmente no primeiro semestre, o mundo direcionou os seus olhos para o país asiático, em razão do retorno do Talibã – grupo fundamentalista islâmico – ao poder do Afeganistão após quase 20 anos.

João Baptista Favero Marques