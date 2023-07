O que os pais precisam saber sobre os primeiros sintomas de TDAH em seus filhos

O Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é uma condição neuropsiquiátrica que afeta milhões de crianças em todo o mundo. Reconhecer os primeiros sintomas é fundamental para buscar diagnóstico e intervenção precoce, permitindo um melhor acompanhamento do desenvolvimento da criança. Nesta reportagem, exploraremos os principais sinais de alerta que os pais devem estar atentos ao suspeitar de TDAH em seus filhos. O Fluir Alegrete atualmente conta com um time de profissionais, desde a avaliação até a intervenção. O psicólogo, responsável pela área de avaliação e rastreio, Gabriel Blaskesi nos conta mais sobre o TDAH.



O TDAH é um transtorno neurobiológico caracterizado por sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade. Embora a causa exata seja desconhecida, fatores genéticos e ambientais podem desempenhar um papel no desenvolvimento do transtorno.



Crianças com TDAH podem apresentar dificuldade em prestar atenção a detalhes, cometendo erros por falta de cuidado em tarefas escolares ou domésticas. Elas também podem parecer desorganizadas e ter dificuldade em manter o foco em atividades que não são de seu interesse.

Já crianças hiperativas têm dificuldade em ficar sentadas ou em silêncio quando esperado, estão sempre em movimento e parecem inquietas. Elas podem falar excessivamente e ter dificuldade em brincar tranquilamente.



Crianças impulsivas podem agir sem pensar nas consequências, interromper os outros durante as conversas e ter dificuldade em esperar sua vez em atividades de grupo.



Se os pais observarem uma persistência desses sintomas por mais de seis meses, e se esses comportamentos estiverem interferindo significativamente na vida cotidiana da criança, é fundamental buscar orientação profissional.



Importante destacar que cada criança é única e pode apresentar os sintomas de maneira variada. Alguns podem ser mais predominantes que outros, e alguns casos podem apresentar combinações diferentes de características. Após a avaliação neuropsicológica, várias abordagens de tratamento podem ser recomendadas, incluindo psicoterapia, reabilitação neuropsicológica, atendimentos psicopedagógico, e em algumas situações o uso de medicamentos. A intervenção precoce pode ajudar a melhorar a qualidade de vida da criança e facilitar seu desenvolvimento.



Reconhecer os primeiros sintomas do TDAH é importante para ajudar as crianças a enfrentar os desafios associados a esse transtorno. A compreensão e o apoio dos pais desempenham um papel fundamental no tratamento e no bem-estar geral da criança. Ao buscar orientação profissional e adotar intervenções adequadas, é possível oferecer às crianças com TDAH a oportunidade de ter uma vida saudável e alcançar seu potencial máximo.



Para isso a avaliação neuropsicológica é maneira de não só identificar se a criança possui TDAH, mas também para investigar que TDAH pode ser e sua gravidade. A avaliação é feita exclusivamente por psicólogos através de observação clínica, aplicação de testes, conversa com a família e escola, análise dos resultados e no final é entregue um laudo com explicando a avaliação e os resultados.

