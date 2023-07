Uruguaio é preso em carro com placas falsas em Uruguaiana

Um homem foi preso durante a abordagem que ocorreu na BR 290 em Uruguaiana.

Os policiais realizavam o patrulhamento na rodovia quando abordaram um Vectra, com placas do Uruguai, que transitava entre Uruguaiana e Barra do Quaraí. No carro viajavam um homem de 54 anos e seu filho, 20 anos. Ambos cidadãos Uruguaios.

Durante a abordagem, o motorista alegou que comprou o carro de uma pessoa física no Uruguai. Ele, contudo, não tinha qualquer documento que comprovasse a negociação.

O homem foi preso por adulteração de sinais identificadores de veículo automotor e conduzido para a delegacia. Seu filho foi arrolado como testemunha.