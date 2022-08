O risco da poliomelite voltar é um sério alerta; cobertura vacinal precisa aumentar já

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Saúde (SMS), promove mais uma iniciativa visando a melhora na cobertura vacinal contra a poliomielite no município. Mediante o risco da reintrodução da poliomielite no Brasil devido a alerta do Ministério da Saúde, Alegrete inicia a vacinação diretamente nas escolas. Desta forma, as crianças entre 1 e menores de 5 anos (4 anos 11 meses e 29 dias) receberão a dose contra a pólio.

A ação será desenvolvida pelas equipes da Atenção Básica de Alegrete. A equipe da ESF Rondon inicia a vacinação na EMEI Euclides da Cunha, a partir das 7h30.

Até o momento, a cobertura vacinal da campanha contra a pólio está em 28,38% no município. A meta estabelecida pela SMS compreende vacinar 95% das crianças na faixa etária correspondente. A campanha irá até o dia 9 de setembro para alcançar a cobertura vacinal desse público.

Não perca tempo! Contribua para a proteção contra o PÓLIO!

A vacinação irá ocorrer mediante a presença e autorização dos pais