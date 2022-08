Preparo de terra da próxima safra de arroz está atrasado em Alegrete

Share on Email

Com o inverno chuvoso, os produtores de arroz de Alegrete se atrasaram no preparo da terras para o cultivo da próxima safra.

Mas ao menor sinal de sol, nas granjas e agropecuárias do Município, o trabalho já retorna no preparo das terras. E na área onde será semeado o grão, desde muito cedo se ouve o barulho de tratores e máquinas arando a terra. Assim está o trabalho na propriedade Agropecuária Tapera no Inhanduí.

O presidente da Associação dos Arrozeiros, Gustavo Thompson Flores, diz que realmente o prepraro da terra está atrasado em Alegrete. Cerca de 15% dos produtores conseguiram fazer suas terras, ainda no verão, até o momento. E que partir de agora o trabalho será mais intenso.

A estimativa é que Alegrete produza uma área inferior a 50 mil ha de arroz. A área cultivada vem diminuindo com a entrada de outras culturas no Município.