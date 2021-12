O sabor da comida árabe você encontra em Alegrete na Esfiharia Hakan

Share on Email

Hakan Esfiharia, a nova queridinha dos alegretenses , inaugurou no dia 5 de novembro de 2021 no Alegrete, uma comida tipicamente árabe, muito saborosa , econômica e bem recheada.



A Hakan trouxe uma culinária diferenciada que ainda não tinha no baita chão. Com humildade e carisma a equipe Hakan Esfiharia vem ganhando seu espaço e fazendo uma divulgação em massa em todos os cantos do Alegrete.



Muitos devem ter se deparado com os integrantes da equipe panfletando pelas ruas e, ao entregar os flayers destacam a importância dos clientes para o desenvolvimento da empresa (Esfiharia Hakan) e afirmam que se, porventura o cliente não ficar satisfeito com o seu pedido, o compromisso é devolver o valor investido através do pix. Esse é um diferencial da Hakan!

Os jovens empreendedores são conhecidos atualmente como o Carlos Hakan, Amanda Hakan e Arnoud Hakan, uma maneira que identifica os proprietários e marca da empresa, que possui um nome de impacto com origem árabe.



Faça o seu pedido e viva uma experiência!

A equipe da Hakan Esfiharia aproveita para desejar à comunidade alegretense um Feliz Natal e um Novo Ano repleto de realizações!

Atendimento somente pelo sistema delivery através do App Delivery Much e Anota Aí Via WhatsApp 55 9718 – 5738.

Atendimento de quarta-feira a domingo das 19h às 23h.

Instagram: @hakanesfiharia