Jogos da Solidariedade encerra ano com recorde de arrecadação e Taça Carlos Amarante

A Associação Jogos da Solidariedade atingiu a meta de 1.030 kg de alimentos. A ideia era arrecadar uma tonelada e mesmo com todos os desafios e retomada do evento após 586 dias, a AJS ultrapassou 77 toneladas desde sua primeira edição em 2006.

Natal Solidário da Rádio Alegrete recebeu ultima doação de 2021 dos Jogos

Conforme o criador da AJS Roger Severo, para 2022, a nova meta é tentar 2 toneladas. Para marcar o encerramento das atividades desta 15ª edição dos Jogos, foi realizada uma partida amistosa na Arena, no último domingo (19).

A Associação Jogos da Solidariedade enfrentou a Prefeitura, na Copa Carlos Amarante (in memoriam), “homenageado” na edição deste ano.

Confraternização entre AJS e Prefeitura

Em quadra a equipe do prefeito Márcio Amaral venceu por 5 a 4 a Taça Carlos Amarante. No time do prefeito Márcio jogaram o vice Jesse Trindade, secretários Rui Medeiros e Mário Rivelino, além de servidores de outras secretarias.

Time da Prefeitura com a Taça Carlos Amarante

Pela AJS o idealizador Roger Severo, contou com Rodriguinho, o ex-presidente Christian Nogueira, Alex Parede, Rodrigo Modesto e Xuco. A arbitragem esteve a cargo de Nelson Delmar e Lieber Pereira, Rodrigo Modesto e a acadêmica de Educação Física Vitoria Porcella.

Time da AJS com arbitragem

O idealizador dos Jogos ressaltou o apoio da Prefeitura e da Caal, através do presidente José Alberto Pacheco Ramos que recebeu uma avaliação do evento. A maior competição solidária da Fronteira Oeste se consolida como uma das mais importantes competições nas categorias de base da região.

Presidente da Caal recebeu o criador dos Jogos

“A Direção da AJS deseja a todos os atletas, torcedores, patrocinadores um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo, que venha os novos desafios em 2022 com muita solidariedade”, destacou Severo.

Fotos: AJS (divulgação)