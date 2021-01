O verão chegou com super Promoção no Mercadão dos Óculos

Compartilhe















A rede de óticas que mais cresce no país, está com excelentes promoções para este verão.

Descontos arrasadores de até 50% na compra de lentes a partir de R$ 350,00. Para participar basta realizar suas compras no Mercadão dos óculos e rolar o dado, a sorte é toda sua.

E não para por aí! Toda linha Ray-Ban, com óculos solares, um mais lindo que o outro, 15% de desconto, uma super promoção válida até este sábado, 16.

É promoção sem fim para você e toda a família. Óculos de grau, óculos solares com garantia e filtros UVA e UVB, lentes e armações dos mais conceiuados laboratórios, atendimento exclusivo e diferenciado, qualidade, preços e condições especiais.

E agora mais uma novidade para facilitar suas compras. O Mercadão dos Óculos possui crediário da CDL POA/RS.

O Verão tá On no Mercadão dos Óculos! Comece o ano de óculos novo.

Mercadão dos Óculos Alegrete – Sua Ótica Completa!

Leve sua receita até a loja ou se preferir agende um atendimento com um dos consultores, através do WhatsApp (55) 9 9984-2218. A empresa também possui atendimento domiciliar e serviço delivery.

Mercadão dos Óculos – Ninguém vende mais barato que a gente!

Endereço: Vasco Alves – 220 – Sala 106 – Centro

Contato: 3421 2218

Whatsapp: 55 9 9984 2218

Facebook: Rede de Óticas Mercadão dos Óculos

Instagram:@mercadaodosoculosalegrete

Aline Menezes