Agência do Banrisul retorna atendimento interno nesta quarta-feira

O comunicado é do gerente local, Jonathan Reimann. O atendimento interno que estava fechado desde o último dia 6 de janeiro, vai retornar nesta quarta-feira(13), conforme protocolos da bandeira vermelha.

Com um caso positivo da Covid-19, todos os demais funcionários foram afastados. A ação mostra que o banco está respeitando as medidas negociadas com o movimento sindical para preservar a saúde dos bancários e conter a disseminação do novo coronavírus. Todos passaram por exames e com o resultado, o atendimento vai retornar.

O gerente pontua que a demora no retorno se deve pela espera dos resultados. Não há informações sobre os funcionários, se houve mais positivados. Mas, todos com sintomas ou positivados são afastados. O banco tem 33 servidores e 20 mil clientes.