Obituário: Claudia Souza Gidel – 48 anos – 18/01/2021

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

As últimas homenagens a Claudia Souza Gidel estão através da Funerária Santa Clara, na Igreja Evangélica Pentecostal AGAPE, na rua Rincão dos Poetas no Bairro Progresso. O sepultamento será nesta terça-feira(18), às 14h no Cemitério Público Municipal.