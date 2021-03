Compartilhe















As últimas homenagens a Luiz Carlos Falseta Rodrigues,estão acontecendo na Funerária Angelus, na Avenida Voluntários da Pátria 2176, Bairro Areias Brancas, em Rosário do Sul. O sepultamento será às 11h, desta quarta-feira(24), no Cemitério Público Municipal de Alegrete.