Centro Administrativo e prédios do Município estão sendo sanitizados

Na segunda-feira, 22, foi realizada a sanitização no Centro Administrativo Municipal José Rubens Pillar pelas equipes da Secretaria de Segurança, Mobilidade e Cidadania e da Secretaria de Infraestrutura. A Prefeitura prevê um cronograma de trabalho de sanitização nos demais prédios públicos do município, mas destaca-se que outras ações de sanitização já estão sendo realizadas em parceria com o Exército. “Ações como essas são importantes, pois proporcionam maior segurança sanitária para nossos funcionários e ajudam no combate ao vírus”, afirmou o secretário de Segurança, Mobilidade e Cidadania Rui Alexandre Medeiros.