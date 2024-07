Share on Email

As últimas homenagens a Maria Enedina Ross Tubino, estão acontecendo na Funerária Angelos, na Avenida Doutor Lauro Dorneles, 599, Centro. Encerramento da cerimônia às 13h. Após as homenagens de despedida, a cremação ocorrerá no Crematório Jardim Montanha dos Vales – Santa Cruz/RS.