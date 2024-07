Arena e Oswaldo Aranha serão palcos das três rodadas da semana no Citadino de Futsal

Share on Email

Os confrontos irão acontecer nos ginásios da Arena e Oswaldo Aranha com diversos jogos importantes que irão encaminhar os classificados à próxima fase do campeonato.

Nesta quarta-feira (10), abrindo a rodada, Fortaleza x Real protagonizam o principal duelo da noite. Ambos os times com diversos jogadores a nível de Série Prata e Bronze prometem um grande confronto aos amantes da bola pesada. Logo após, Cidade Alta enfrenta a boa equipe do Racing pela Série B do Citadino. Fechando os jogos, Bloco Futsal e Promorar arrematam os duelos da noite, lembrando, os jogos tem início às 19h e na entrada é cobrado o valor R$ 5,00. Confira os jogos das rodadas de quinta e sexta-feira, respectivamente.

11/07 – IEEOA – quinta-feira- 19h

-Flamengo x Barsemlona

-Garupa/Assad x CAID

-Ser Interbaitachão x Center Fhotos

12/07 – IEEOA – sexta-feira

Atlético/Danúbio x Venelle

Futsal Brasil x Calvo´s F.C

Aimoré x Center Fhotos