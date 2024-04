As últimas homenagens a Rafhael Aguilar Porto, estão acontecendo por meio da Funerária Angelos, na Avenida Da Saudade, perto do Cemitério. O sepultamento está previsto para hoje às 17h, desta quinta-feira(17), no Cemitério Municipal em Alegrete. O horário pode ser alterado conforme a liberação do corpo pelo IML.