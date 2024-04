Morte prematura: adolescente de 16 anos sonhava em brilhar no futebol

Segundo apurou o PAT, Rafhael estava em sua residência, localizada na região Central, quando começou a se sentir mal. Ele foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), porém, infelizmente, teria sofrido uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.

De acordo com relatos de familiares, Rafhael era um jovem saudável, sem histórico de problemas de saúde, como destacou sua prima Tanize. Até o ano passado, ele frequentava a EMEB Honório Lemes e este ano havia sido matriculado no primeiro ano do Ensino Médio na Escola Demétrio Ribeiro. A escola suspendeu as atividades nos três turnos desta quinta-feira, 18 de abril.

Conhecido por sua proximidade e carinho com a família, especialmente com sua mãe, Denia Aguilar, que é auxiliar na EMEB Honório Lemes, Rafhael sonhava em seguir uma carreira como jogador de futebol, além de ter o desejo de formar uma família e proporcionar sustento aos seus entes queridos. Ele era o caçula entre seus irmãos, Nathanaeli, Eliandra, Everton e Henrique.

A notícia do falecimento prematuro de Rafhael deixou colegas, amigos e familiares em estado de choque. A dor da perda de um filho é uma experiência indescritível, que desafia a ordem natural da vida e deixa os pais órfãos de seus sonhos e expectativas de continuidade familiar.

A morte de um filho é uma dor que não pode ser totalmente compreendida ou nomeada, pois ela transcende as palavras e as categorias convencionais de luto. É uma dor solitária, que só pode ser verdadeiramente entendida por aqueles que a vivenciam. Neste momento de profunda tristeza, oferecer apoio emocional e solidariedade é o gesto mais significativo.

O laudo da necropsia deverá apontar a causa da morte.