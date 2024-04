Concurso da Prefeitura de Alegrete tem edital divulgado

O referido edital anuncia a abertura das inscrições e estabelece as normas relativas à realização do processo, sob Regime Estatutário, visando ao provimento de vagas legais e à formação de Cadastro Reserva (CR) do Quadro Geral dos Servidores do Município.

A seleção para os cargos listados no Edital será conduzida pela Legalle Concursos e compreenderá diversas fases, sob sua responsabilidade, que incluem:

a) Prova Teórico-Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, aplicável a todos os cargos; b) Prova de Títulos, de caráter classificatório, para os cargos de Nível Superior e Professores; c) Teste de Aptidão Física, de caráter eliminatório, para o cargo de Guarda Municipal; d) Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório, para o cargo de Guarda Municipal; e) Avaliação Biopsicossocial, de caráter eliminatório, para o cargo de Guarda Municipal; f) Investigação de Vida Pregressa, de caráter eliminatório, para o cargo de Guarda Municipal.

O período de inscrições decorre até dia 16 de maio, sendo realizado exclusivamente por meio da plataforma disponibilizada pela Legalle, acessível através do link: https://candidato.legalleconcursos.com.br/.

Os candidatos devem atentar-se às instruções detalhadas no edital, acessível através do seguinte endereço: https://novo-portal.alegrete.rs.gov.br/arquivos/lista/40420?concurso.

Importante destacar que o Concurso Público será regido pelo presente Edital e conduzido pela Legalle Concursos e pela Comissão do Concurso. Para eventuais dúvidas ou informações adicionais, os interessados podem contatar a Secretaria de Administração, cuja sede está localizada no Centro Administrativo Municipal, situado na Rua Major Cezimbra Jaques, número 200.