As últimas homenagens a Sérgio Romário Olart Bevilaqua, estão acontecendo a cargo da Funerária Angelus, na rua Daltro Filho, 220. O corpo será transladado, para Capão do Leão, e a cerimônia de cremação será às 10h, desta quinta-feira(10),Crematório Angelus – Capão do Leão.