Serviço Militar lança perfil em rede social

Compartilhe















A Diretoria de Serviço Militar inovou e lançou um perfil na rede social Instagram. O objetivo e impulsionar informações institucionais sobre o alistamento militar, priorizando o público de jovens em idade de prestar o serviço militar obrigatório aproveitando o alcance da tecnologia.

O lançamento ocorreu no último dia 7, com o o perfil @alistamento_oficial no Instagram. No perfil é possível acompanhar uma série do alistamento à incorporação.

Apresentado em três capítulos, a série explica a entrada e os primeiros dias do recruta no Exército Brasileiro. O que vem depois do alistamento militar?

É possível acompanhar na série os momentos iniciais da caminhada de um soldado do Exército Brasileiro. Dos primeiros dias no quartel, passando pelo campo básico até o momento do recebimento da boina de soldado. O perfil pode ser acessado através do link: https://www.instagram.com/alistamento_oficial/

Julio César Santos