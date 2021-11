Obra do prédio novo do Oswaldo Aranha continua parada para aditivo de contrato

Share on Email

Por conta das obras no prédio novo do Instituto de educação Oswaldo Aranha, o que fica de frente para Rua General Sampaio, um dos portões laterais da escola foi arrancado. Isso para facilitar a entrada da empresa que estava trabalhando na obra.

O terceiro andar da Escola Estadual Oswaldo Aranha que foi interditado, em agosto de 2019, devido a problemas no telhado e outras precariedades na estrutura do prédio, passa por reforma. A reforma inclui melhorias na estrutura, banheiros, revestimentos, esquadrias e instalações hidrossanitárias.

Prédio da Escola Oswaldo Aranha

A parte interditada, desde o ano de 2019, tem nove salas, entre laboratórios e salas de aulas.

De acordo com departamento que trata de obras na 10ª CRE, com sede em Uruguaiana, a obra está parada, no momento para um aditivo de contrato.

Marilda Calvet que trabalha no setor de obras da 10ª CRE informa que o projeto inicial previa um investimento de 265.093 que começou em fevereiro deste ano. O aditivo será de 23.355

A obra prevê a melhoria em banheiros, revestimento, esquadrias e cobertura no Bloco 1.