Obras da Avenida Freitas Valle não tem data para recomeçar em Alegrete

Prefeitura investiu mais de 900 mil reais na Avenida Freitas Valle, com recursos próprios, para melhoria e revitalização da via. Acontece que há mais de três meses, as obras estão paralisadas e muitos condutores reclamam das condições em que a via se encontra.

O montante de R$ 496.643,42 foi destinado à pavimentação asfáltica, que promete deixar a avenida um cartão postal. A modernização da superfície contribuirá para uma circulação mais confortável e segura, beneficiando pedestres, ciclistas e condutores de veículos que utilizam a rua diariamente.

Ocorre que a empresa responsável pela prestação do serviço está realizando obras em regiões assoladas pelas cheias no Rio Grande do Sul. A secretária de planejamento, Érica de Vargas, concedeu entrevista à reportagem do PAT e esclareceu alguns pontos. Segundo ela, é de suma importância a conclusão da via, porém, explica que a prestadora do serviço está atuando em outra frente, “vamos buscar uma solução o mais breve possível”, explicou.

Além disso, um investimento anterior de R$ 418 mil, também, já foi realizado no projeto de revitalização do canteiro central da avenida. Nessa etapa, a estrutura antiga foi removida e as calçadas reestruturadas, proporcionando um ambiente mais agradável e seguro para os pedestres.