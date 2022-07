Obras de acesso e modernização do aeroporto já iniciaram

As obras de acesso ao aeroporto iniciaram, na quinta-feira(7). A Construtora Alegretense, vencedora da licitação, já colocou as máquinas a trabalhar. Serão 1,5 km de estrada entre o terminal de passageiros e a BR 290.

As obras de modernização do aeroporto terão ainda a ampliação e pavimentação de 350 metros da pista e balizamento noturno, fundamental para deslocamento de pacientes em situações de emergência.

Após 41 anos, a retomada dos voos comerciais foi um marco histórico ao Município que continuou investindo na infraestrutura. O investimento nas obras é de mais R$ 3 milhões.

No convênio, feito pelo Avançar Pavimenta, serão investidos 2.979.589,32, sendo R$ 2.382.123,38 investidos pelo Estado com uma contrapartida no valor de R$ 597.465,94 por parte do município. Esses recursos serão utilizados no asfaltamento do trecho de 1.700 metros de estrada e o acesso com a rotatória na frente do terminal, no balizamento da pista para permitir operações noturnas, possibilitando que se possa operar durante as 24 horas do dia e atender emergências médicas, voos de linha aérea e voos privados que possuem grande número no Município. Todavia, a pista que hoje mede 1250 metros será ampliada em 350 metros, totalizando 1600 metros de comprimento, o que melhora as operações de pousos e decolagens.

Hoje, Alegrete é uma das cidades com maior taxa de ocupação da Azul Conecta.