Vem aí o Festival Internacional Sesc de Música 2023

A cidade de Pelotas já se prepara para receber músicos de diversas partes do mundo. Após quase três anos sem o Festival Internacional Sesc de Música, o evento está confirmado para 2023, entre os dias 16 a 27 de janeiro.

O lançamento oficial ocorre na próxima terça-feira, 12 de julho, às 19h, no hall de entrada da Prefeitura Municipal de Pelotas (Pr. Cel. Pedro Osório, 101) para convidados, autoridades e imprensa.

No dia da cerimônia, inicia também o período de inscrições de alunos de todo o Brasil e do outros países para os cursos de instrumentos, canto lírico, choro, com práticas de música de câmara, de orquestra e de banda sinfônica, oferecidos no Festival.

Os selecionados terão contato com 46 professores reconhecidos mundialmente em academias, conservatórios de música e orquestras com origem, além do Brasil, dos Estados Unidos, China, Chile, Itália, Portugal, Alemanha, Rússia, Bielorússia e Japão.

A 11ª edição mantém os tradicionais cursos de 18 instrumentos de Música de Concerto: Violino, Viola, Violoncelo, Contrabaixo, Flauta, Oboé (Corne-inglês), Clarinete, Fagote, Trompa, Trompete, Trombone Tenor, Trombone Baixo, Tuba, Saxofone, Eufônio, Harpa, Percussão para Música de Concerto, Piano, além de Canto Lírico, Composição e aulas de Choro (que integra as práticas de Violão, Sopros, Acordeom, Bandolim, Percussão e Cavaquinho).

Além das capacitações oferecidas, durante o Festival, os alunos têm a oportunidade de participar de Recitais de Música de Câmara, Prática de Orquestra, Prática de Banda Sinfônica e de Choro.

Músicos e estudantes poderão realizar as inscrições até o dia 12 de agosto pelo site www.sesc-rs.com.br/festival, com possibilidades de bolsas integrais e parciais, além de espaço para alunos das instituições parceiras – UFPEL, e os Projetos Sociais da Escola da Ospa e Vida com Arte da Unisinos.

Em sua 11ª edição, o evento tem como objetivo incentivar o desenvolvimento da produção musical, fomentar o intercâmbio e o desfrute de bens culturais. Promovido pelo Sistema Fecomércio-RS/Sesc, e tendo como diretor artístico o maestro Evandro Matté, o Festival atua em dois eixos principais: Pedagógico e Sociocultural.

No plano Pedagógico, são ofertados cursos de instrumentos, composição, canto lírico, choro, prática de música de câmara, prática de orquestra e prática de banda sinfônica para estudantes e profissionais da música. Já no Sociocultural, são realizados recitais de professores e alunos, além de uma ampla programação de espetáculos gratuitos, abertos a toda comunidade. O evento tem o apoio institucional da Prefeitura Municipal de Pelotas (RS) e apoio cultural da Universidade Federal de Pelotas, Universidade Católica de Pelotas e a Faculdade Senac.

11º Festival Internacional Sesc de Música

O que é? O Festival Internacional Sesc de Música é um dos maiores da área na América Latina e tem o objetivo de incentivar o desenvolvimento da produção musical e fomentar o intercâmbio e o desfrute de bens culturais

Data: De 16 a 27 de janeiro de 2023, em Pelotas

Como acontece? Durante o Festival, os alunos participam das classes (cursos) e ensaios nos turnos da manhã e tarde; e apresentações que podem ocorrer pela manhã, tarde ou noite. Todas as apresentações têm entrada franca para a comunidade

Classes de Música de Concerto: turno da manhã

Classes de Canto Lírico e Choro: manhã e tarde

Ensaios de orquestras, música de câmara: turno da tarde e vespertino

Ensaios de recitais de alunos: manhã e tarde (a combinar com o Coordenador da área)

Cursos disponibilizados:

Música de Concerto

Violino | Viola | Violoncelo | Contrabaixo | Harpa

Flauta | Oboé (Corne-inglês) | Clarinete | Fagote

Trompa | Trompete | Trombone Tenor | Trombone Baixo | Tuba

Saxofone | Eufônio | Percussão | Canto Lírico | Piano | Composição

Choro (Violão, Sopros, Acordeom, bandolim, percussão e cavaquinho)

Prática de Orquestra e de Banda Sinfônica (não há inscrição. Serão realizados pelos alunos selecionados para os cursos de instrumentos)

Música de Câmara (recitais serão organizados no decorrer do Festival e apresentados nos horários designados para recitais de alunos).

Foto: Sesc (Divulgação)