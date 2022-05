A tarde de domingo foi de violência contra mulher; houve 4 registros na DP

Share on Email

Em poucas horas, no final da tarde de domingo(1°), quatro ocorrências relacionadas a agressões contra mulher foram registradas na Delegacia de Polícia de Alegrete.

Dentre as situações uma em que a vítima foi cruelmente agredida, ameaçada e ficou em cárcere privado. Neste caso, o homem foi preso em flagrante e levado ao PEAL. a

Nas demais ocorrências, os acusados, dois deles, embriagados. Em um dos casos, o indivíduo chegou a ser conduzido à DP, mas foi liberado. Ele chegou na casa, sob efeito do álcool, quebrou objetos e o celular da vítima que estava com uma criança no colo.

Já o outro caso, o homem fugiu antes da guarnição chegar, ele também estaria embriagado e teria agredido a companheira após um discussão.

O quarto caso foi de um idoso que teria entrado em vias de fato com a mulher e, na sequência esfaqueou um vizinho que a defendeu.

Um feriado com um número expressivo de situações que expõem explícita violência contra a mulher.

De acordo com os policiais é recorrente ter ocorrências relacionadas à Maria da Penha nos finais de domingo, a maioria relacionadas a embriaguez e/ ou uso de entorpecentes.